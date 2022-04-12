Мировые цены на «чёрное золото» растут, курс доллара снижается

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2%, а марка Brent вновь стоит дороже 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы предложения нефти со стороны Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent — ниже 98 долларов впервые с 16 марта. А удешевление этого сырья достигло 2,5%.

Поддержку удорожанию «чёрного золота» во вторник утром оказывают сомнения по поводу скорого заключения соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок.

По разным оценкам, подписание соглашение вернуло бы на рынок более 1 миллиона баррелей нефти в день. Но, по словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», дополнительная нефть из Ирана пока маловероятна после того, как страна заявила о приостановке переговоров. «США заявили, что возобновление действия договора может произойти нескоро после новых запросов со стороны Тегерана», — добавили эксперты.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана (включая нефтяное эмбарго) в обмен на ограничение ядерной программы страны. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, использовании центрифуг и уровне обогащения урана.

А в это время курс доллара укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам за счёт роста доходности гособлигаций США, делающего более выгодными долговые инструменты в американской валюте, свидетельствуют данные торгов. По данным Московской биржи, курс доллара в начале торгов вторника снижается на 33 копейки - до 78,74 рубля, евро — на 57 копеек - до 85,7 рубля.