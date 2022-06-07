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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» растут, курс рубля умеренно снижается

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы оценивают перспективы восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, а также с сомнением относятся к способности ОПЕК+ нарастить добычу согласно новому плану, свидетельствуют данные торгов.

«Ослабление ограничений на путешествия в Китае, как ожидается, поддержит спрос на нефть в ближайшие недели», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ Research». Китай является одним из крупнейших импортёров и потребителей нефти в мире, поэтому ожидания по восстановлению экономической активности позитивно отражаются на прогнозах спроса.

Как пишет 1prime.ru, вместе с этим трейдеры продолжают оценивать решение ОПЕК+ по сделке. Альянс на заседании в начале июня принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тысяч баррелей в сутки вместо плановых 432 тысяч. При этом ОПЕК+ объяснил своё решение необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире, а не снижением добычи в России из-за санкций.

«Нереалистично ждать увеличения, близкого к основному показателю», — считает управляющий партнёр «SPI» «Asset Management» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство.

Доллар укрепляется к японской иене, евро и фунту стерлингов. Трейдеры ждут данных об инфляции в США и следят за возобновившимся ростом доходности гособлигаций.

Иена во вторник утром торгуется на двадцатилетнем минимуме по отношению к доллару на более мягкой монетарной политике центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. А курс евро к доллару снижался до 1,0674 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0694 доллара.

Ослабление иены по отношению к доллару обусловлено перспективами сохранения монетарной политики Банком Японии, в то время как ФРС США принимает более «ястребиные» решения по учётной ставке.

Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к американской и европейской валюте: доллар поднялся в район 61,3 рубля, а евро торгуется чуть выше 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчётами «завтра» к 10.06 мск растёт на 28 копеек — до 61,31 рубля, евро — на 3 копейки, до 65,13 рубля.

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