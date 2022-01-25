Мировые цены на «чёрное золото» растут, но рублю это не помогает

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на перспективах роста спроса и недостаточно растущего её предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. При этом аналитики «ING», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal», предполагают, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.

Кроме того, по словам аналитиков, цена на нефть растёт на фоне признаков растущей неопределенности вокруг отношений между Россией и Украиной.

Курс доллара во вторник утром растёт к евро в ожидании решений по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Сегодняшние торги на "Московской бирже" доллар США и евро начали незначительными изменениями, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых вешних факторов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 2149 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,7032 рубля.