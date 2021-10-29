Мировые цены на «чёрное золото» растут после снижения

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю, свидетельствуют данные торгов. На рынке нефти сегодня утром наблюдается коррекционная динамика после того как цена марки Brent опустилась за неделю на 1,8%, а марки WTI – на 1%. Такому снижению способствовали различные факторы.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы пристально следили за новостями о возможном возобновление ядерной сделки между Ираном и странами Евросоюза, которые потенциально могут привести на рынок дополнительные объемы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета «Wall Street Journal», рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире может ослабить спрос на нефть. «Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, по-прежнему борется со вспышками заболеваемости COVID-19 с помощью блокировок, которые ограничивают спрос на сырую нефть», — добавили эксперты.

Сегодня утром курс доллара к другим основным мировым валютам коррекционно растёт после падения четверга, последовавшего на статистике о слабом росте ВВП США, свидетельствуют данные торгов.