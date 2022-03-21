Мировые цены на «чёрное золото» растут, рубль дешевеет

Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, следует из данных торгов.

Как сообщает 1prime.ru, сегодня утром цены на нефть растут, так как недавние переговоры между Россией и Украиной не показали явных признаков прогресса. Трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями.

«Физический дефицит, связанный с текущими санкциями против России, в конечном итоге будет играть более доминирующую роль в определении цен на нефть», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «CBA».

Кроме того, росту цен способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения по поводу уменьшения спроса на нефть.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. Эскалация российско-украинского конфликта будет поддерживать американскую валюту, которая является «главной тихой гаванью» в нынешних условиях.

Доллар США и евро подрастают на Московской бирже в понедельник утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об антироссийских санкциях со стороны Запада и дополнительной информации о российско-украинском военном конфликте, в первую очередь, результатов переговоров между сторонами.