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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.21 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» растут, рубль стабилен на фоне неоднозначных внешних сигналов

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на информации о снижении ее запасов, свидетельствуют данные торгов.

Данные от «Baker Hughes» в прошедшую пятницу свидетельствуют о потенциальном снижении добычи нефти, поскольку количество активных буровых установок в США для добычи нефти впервые за семь недель снизилось на две единицы, составив 443 на этой неделе.

Как пишет 1prime.ru, по данным аналитиков «UOB», которые приводит газета «Wall Street Journal», запасы нефти в Кушинге, штате Оклахома, быстро приближаются к критически низким уровням, и ожидается их сокращение. «В последний раз, когда это произошло, нефть стоила более 100 долларов за баррель», — добавили эксперты.

Росту цен на нефть марки Brent также способствовали комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК+ должна сохранять свой осторожный подход к управлению глобальными поставками сырья, учитывая угрозу для спроса, которую все ещё создает пандемия.

Сегодня утром, в самом начале торгов, на Московской бирже доллар и евро изменялись незначительно, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Доллар показывает разнонаправленную динамику к евро и иене, рынки оценивают перспективы по дальнейшим мерам поддержки экономики Федрезервом, ожидая на неделе также заседание ЕЦБ и Банка Японии, а также пик сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

 

 

 

 

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