Мировые цены на «чёрное золото» снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о возможном снижении инвестиций в ископаемое топливо, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман 13 декабря заявил, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать доклад ОПЕК. Организация вновь не стала менять прогнозы по добыче нефти вне ОПЕК на 2021-2022 годы. Вместе с тем прогноз по добыче нефти в США на этот период несколько повышен.

Курс доллара во вторник утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.