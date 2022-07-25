Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, доллар и евро «залезли на качели»

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне неопределенности экономического прогноза, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии. Эксперт также добавила, что заседание Федеральной резервной системы США, которое пройдёт на этой неделе, наверняка послужит «новым напоминанием» о существующих экономических трудностях. Итоги заседания будут опубликованы в среду, по данным «CME Group», большинство аналитиков ждут ещё одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%.

А в это время курс евро к доллару снижается в ожидании данных о деловом климате в Германии, свидетельствуют данные торгов. Аналитики полагают, что индекс делового климата в Германии снизился до 90,5 пункта с уровня июня в 92,3 пункта. Эти данные выйдут позже.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов понедельника слабеет к доллару и растёт к евро: доллар торгуется у 57,4, евро — около 58 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.09 мск рос на 8 копеек — до 57,37 рубля, евро дешевел на 34 копейки, до 57,96 рубля.