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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, доллар США укрепляется

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября, свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,04% — до 75,91 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, нефть продолжает умеренно дешеветь после сильнейшего с августа недельного снижения – за прошлую неделю марка Brent потеряла 3,6%, WTI – 5,8%. Пессимизм был вызван опасениями за спрос на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, трейдеры оценивают возможность переизбытка сырья на рынке в связи с вероятным высвобождением нефти из стратегических запасов США. Такую меру рассматривает и Япония, согласно сообщениям СМИ. Однако аналитики считают это маловероятным.

«США говорили об этом несколько недель, но ничего не сделали. Факт того, что они не сделали этого на фоне рекордных за несколько лет цен, говорит о малой вероятности такого шага. Цены на нефть снижаются на фоне всплеска заболеваемости в Европе», — цитирует агентство «Блумберг» основательницу «Vanda Insights» Вандану Хари.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро и иены. Спрос на доллар, как и другие активы «тихой гавани», растёт на фоне новой волны заболеваемости COVID-19 и введения карантинных ограничений в Европе. Кроме того, поддержку доллару оказали заявления двух представителей Федеральной резервной системы (ФРС), предположивших, что Федрезерв может ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов.

Курс евро снижается к доллару в понедельник утром под давлением роста заболеваемости коронавирусом в Европе.

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Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
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Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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