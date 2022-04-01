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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.22 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают снижение второй день подряд, опустившись за это время примерно на 7%, на заявлении США о высвобождении 1 миллиона баррелей в сутки из стратегических резервов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, вчера президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение полугода. Данное заявление помогло значительно снизить стоимость нефти, которая держалась выше 110 долларов за баррель в течение продолжительного времени.

Тем не менее, трейдеры полагают, что «по сути, это временная мера, призванная свести к минимуму весеннее ралли» (цен. — Ред.). «И с этой целью она может незначительно увеличить поставки и, таким образом, удержать цены на соразмерно низком уровне», — сказал газете «Wall Street Journal» аналитик энергетических рынков «S&P Global Commodity Insights» Маршалл Стивс.

Инвесторы продолжают следить за развитием геополитической ситуации вокруг Украины и оценивать риски для мировой экономики от антироссийских санкций.

По данным аналитиков «CMC Markets», добыча нефти в России составляет примерно 8-10 миллионов баррелей в сутки, отсутствие которой в долгосрочной перспективе является существенным сокращением предложения нефти.

А в это время доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу. Трейдеры продолжают оценивать геополитические факторы, а также проблемы, сдерживающие экономический рост в Китае, и по-прежнему настроены на уход от рисков, отмечают эксперты IG.

 

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