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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.22 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, курс рубля на это реагирует

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы оценивают решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличит добычу нефти планово на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания альянса в среду заявил, что ОПЕК+ отмечает значительное число неопределенностей на рынке, включая новый штамм коронавируса «омикрон», но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть.

Решение нарастить добычу планово может не оказать серьёзного давления на рынок нефти, учитывая трудности, с которым сталкивается блок при выполнении квот, считают аналитики «Goldman Sachs», которых цитирует газета «Wall Street Journal». «Учитывая сильный спрос на нефть, мы подтверждаем наш прогноз по более высоким ценам на нефть», — отмечают эксперты.

Сдерживают удешевление нефти и положительные факторы. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января снизились на 1 миллион баррелей, хотя эксперты ожидали рост на 1,5 миллиона. Добыча за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились сильнее ожиданий, хотя запасы бензина выросли больше прогноза.

Курс доллара к основным мировым валютам сегодня утром коррекционно растёт после снижения среды, вызванного негативной макростатистикой из США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск четверга средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 1043 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,3013 рубля.

 

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