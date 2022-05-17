Мировые цены на «чёрное золото» снижаются, курс рубля пошёл вниз

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после заметного роста торговым днём ранее, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник вечером стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта. Как пишет 1prime.ru, такому скачку цен способствовали ожидания восстановления спроса на неё со стороны Китая. «Кроме того, Шанхай объявил о постепенном возобновлении работы и намерен вернуться к повседневной жизни к 1 июня, поэтому мобильность должна восстановиться», — прокомментировал газете «Wall Street Journal» аналитик «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Наряду с коррекцией давление на стоимость «чёрного золота» оказывает прогноз управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах страны в июне поднимется по сравнению с текущим месяцем на 142 тысячи баррелей в день.

А в это время доллар во вторник утром торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают ряд экономических факторов, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к японской иене и слабо дешевеет к евро, трейдеры ждут данных о розничных продажах в США и следят за ситуацией в экономике Китая.

Рубль умеренно снижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Смягчение ограничений ЦБ РФ на движение капитала притормозило укрепление рубля, длившееся в последние недели.

Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж. В частности, ежемесячный лимит переводов российских резидентов и нерезидентов из дружественных стран себе или физлицу за границу увеличен до 50 тысяч с 10 тысяч долларов. Также работающим в России нерезидентам из недружественных стран разрешено переводить средства за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты.