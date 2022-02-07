Мировые цены на «чёрное золото» торгуются без единой динамики

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются без единой динамики после того, как торговым днём ранее выросли на 2%, Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается неоднозначная динамика после роста цен более чем на 2% торговым днём ранее. Нефть марки Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Такому оптимизму инвесторов способствовали результаты заседания ОПЕК+, на котором альянс решил не увеличивать сверх плана объём ежемесячной добычи.

Кроме того, позитивным фактором для цен стала волна морозов в Техасе, которая поддержала спрос на «чёрное золото» в США. Согласно аналитикам «Oanda», слова которых приводит газета «Wall Street Journal», цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель на прошлой неделе из-за падения добычи в США после того, как арктический взрыв нарушил работу в Техасе.

Утром понедельника курс евро коррекционно снижается к доллару после роста на 2% за предыдущую торговую неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара повышается в паре с евро, японской иеной и фунтом стерлингов в ходе торгов в понедельник.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,984 рубля.