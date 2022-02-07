Андрей Чибис вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир в МурмашахЧисленность профсоюзов в ковид снизилась до минимума
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.22 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» торгуются без единой динамики

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются без единой динамики после того, как торговым днём ранее выросли на 2%, Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается неоднозначная динамика после роста цен более чем на 2% торговым днём ранее. Нефть марки Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Такому оптимизму инвесторов способствовали результаты заседания ОПЕК+, на котором альянс решил не увеличивать сверх плана объём ежемесячной добычи.

Кроме того, позитивным фактором для цен стала волна морозов в Техасе, которая поддержала спрос на «чёрное золото» в США. Согласно аналитикам «Oanda», слова которых приводит газета «Wall Street Journal», цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель на прошлой неделе из-за падения добычи в США после того, как арктический взрыв нарушил работу в Техасе.

Утром понедельника курс евро коррекционно снижается к доллару после роста на 2% за предыдущую торговую неделю, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара повышается в паре с евро, японской иеной и фунтом стерлингов в ходе торгов в понедельник.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,984 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Александр
03.02.22 05:27
Занёс,видимо,старший...
Комментарий к новости:Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
Николай
02.02.22 22:29
Это и наши Рубцовские чтения, которые вот уже 30 лет проходят на Кольской земле.
Комментарий к новости:В стенах мурманской филармонии состоялась встреча губернатора и руководителей учреждений культуры
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:00«Свои-2». Художественный сериал, 17 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России предложил новые методы борьбы с мошенниками-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» торгуются без единой динамики-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика