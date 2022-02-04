Мировые цены на «чёрное золото» умеренно растут, рубль пытается на этом выиграть

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, инвесторы не исключают недопоставок на рынок из-за международной напряжённости, нефть марки WTI закрепляется над отметкой в 90 долларов за баррель — рекорда более чем за семь лет, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как сообщает 1prime.ru, накануне стоимость марки WTI впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, а Brent приближается к отметке в 92 доллара за баррель — это также рекорд с того времени.

«Нефть дорожает в начале торгов в Азии, так как рынок беспокоится о дефиците предложения», — считают аналитики «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal». Эксперты отмечают, что внешнеполитическая напряжённость может привести к дальнейшему перебою поставок.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели потерял более 2%. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при её покупке в другой валюте.

В самом начале сегодняшних торгов на Московской биржи доллар США слегка понижается, евро заметно укрепляется, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за динамикой валют на Forex.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2452 рубля.