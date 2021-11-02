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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» в ожидании важных решений, курсы валют стабилизировались

Мировые цены на нефть во вторник слабо колеблются без единой динамики в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Заседание ОПЕК+ запланировано на четверг, 4 ноября. В июле страны ОПЕК+ приняли решение ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа. Участники торгов обсуждают, может ли альянс пересмотреть эти договоренности с учетом ситуации на рынке, пишет 1prime.ru.

https://1prime.ru/oil/20211102/835099854.html

«Хотя я не верю, что ОПЕК + поддастся давлению и увеличит квоту на добычу, превышающую ранее согласованные 400 тысяч баррелей, они удивляли рынки и раньше», — сказал газете «Wall Street Journal» старший аналитик рынка «Oanda» Джеффри Халли.

По мнению эксперта, если ОПЕК+ действительно решит дополнительно увеличить добычу, на рынке нефти возможны масштабные распродажи и падение цен на 10%.

Курс евро сегодня утром стабилен к доллару в ожидании статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Главным же событием для валютных трейдеров на этой неделе остается заседание ФРС США. Его итоги будут опубликованы в среду. Аналитики предполагают, что регулятор может объявить о начале сокращения выкупа активов с рынка. Ранее ФРС отмечала, что решение будет принято уже в этом году.

Рубль в первой половине торгов вторника стабилен к евро и слегка повышается к доллару после значительного снижения в понедельник, следует из данных Мосбиржи.

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