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Мурманская область. Арктика (16+)22.10.21 10:30

Мировые цены на «чёрное золото» в пятницу утром продолжают снижаться второй день подряд

Мировые цены на в пятницу утром продолжают снижаться второй день подряд, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после скачка цен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,51% — до 82,09 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть продолжают снижаться в пятницу утром, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после скачка цен. С начала торгов четверга «чёрное золото» подешевело на 2%.

Однако, по словам аналитиков «Oanda», которые приводит газета «Wall Street Journal», до тех пор, пока участники рынка энергоресурсов не узнают, насколько холодной будет эта зима, нефть, вероятно, будет активно раскупаться.

«Несмотря на все подвижные составляющие прогноза спроса, недостаточные инвестиции в нефтяную отрасль означают, что рынок может застрять в дефиците, по крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов», — добавили эксперты.

Курс доллара не показывает единой динамики к евро и иене в пятницу утром, инвесторы ожидают макростатистику по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

 

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