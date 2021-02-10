Мировые цены на нефть играют курсом рубля

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после семидневного роста, свидетельствуют данные торгов.

Оптимизм по поводу восстановления спроса по мере начала массовой вакцинации от коронавируса на протяжении недели подталкивал цены на «чёрное золото» вверх, приведя к годовым максимумам. За недельное ралли стоимость нефти увеличилась в среднем на 10% по обеим маркам.

«Это ралли будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет стадии, когда Саудовская Аравия сможет позволить рынкам взять инициативу в свои руки. Мы потенциально можем увидеть продолжающийся дефицит предложения при восстановлении спроса, и это поддерживает цены на нефть», — сказал агентству «Блумберг» экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли, имея ввиду тот факт, что ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Рынки теперь ожидают официальные данные американского Министерства энергетики по запасам нефти в США, которые будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте запасов на 0,985 миллиона баррелей. При этом ранее в среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,5 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9214 рубля. По отношению к последней сделке 9 февраля доллар подрос на 3,39 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 19,78 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке повысился почти на 9 копеек и составил 89,6118 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 8,32 копейки.