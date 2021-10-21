Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста в течение двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается коррекционное снижение после роста в течение нескольких торговых дней. Накануне «чёрное золото» сильно подорожала после статданных Минэнерго США о её запасах, которые за минувшую неделю снизились на 0,4 миллиона баррелей, до 426,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.

«Эти данные помогли смягчить ситуацию с перекупленностью на нефтяном рынке», — заявил газете «Wall Street Journal» управляющий «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир.

Сегодня утром курс доллара стабилен к основным мировым валютам, инвесторы оценивают базовые факторы рынка, ожидая при этом макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов.