Мировые цены на нефть падают, курс фунта стерлингов растёт

Мировые цены на нефть во вторник утром падают примерно на 4,5%, в то время как на рынки вернулись риски снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть во вторник продолжают падение понедельника, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьёзных вспышек ковида. Это может вызвать новые социально-экономические ограничительные меры, а значит, и снижение глобального спроса на сырьевые товары. Поэтому сегодня нефтяные цены активно снижаются.

И в целом, по мнению «SPI Asset Management», которое приводит газета «Wall Street Journal», сейчас происходит смещение акцента с последних событий вокруг России и Украины на коронавирусное обострение в Китае.

Сегодня утром курс фунта стерлингов растёт по отношению к доллару в ожидании публикации данных о возможном снижении уровня безработицы в Великобритании, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.