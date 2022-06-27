Мировые цены на нефть перешли к снижению, а доллар США и японская иена пользуются спросом в качестве валют-убежищ

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на возобладании опасений возникновения глобальной экономической рецессии, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, раним утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ.

«По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов», — приводит агентство «Рейтер» слова аналитика по сырьевым товарам «Commonwealth Bank of Australia» Вивека Дхара.

При этом сейчас снова перевешивают ожидания возникновении рецессии в мировой экономике, которая, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок.

А в это время курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам на слабых экономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта в понедельник утром находится под давлением статданных по США, которые оказались хуже прогноза экспертов.

Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне упал до рекордного минимума в 50 пунктов с майских 58,4 пункта. Аналитики ждали показатель на уровне предварительной оценки в 50,2 пункта. Инвесторы также находятся в ожидании данных по ВВП США за первый квартал, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в квартальном выражении снизился на 1,5%.

При этом доллар США и японская иена пользуются спросом в качестве валют-убежищ. Инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок и ухудшение экономических данных являются предвестниками грядущей мировой рецессии. Азиатские фондовые индексы выросли вслед за американскими, но валютные трейдеры в понедельник опасались продолжать продавать доллар, так как он обычно растёт в условиях неопределенности.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на открытии торгов в понедельник растёт на 35 копеек, до 53,75 рубля, евро — на 54 копейки, до 56,61 рубля.