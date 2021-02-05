Мировые цены на нефть поддерживают курс рубля

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

Согласно январским договоренностям ОПЕК+, ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Эта попытка дополнительно искусственно ограничить предложение на мировом рынке вызвала тенденцию к росту нефтяных фьючерсов. Кроме того, днём ранее агентство «Блумберг» сообщило, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии «Saudi Aramco» повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы.

В среду также состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными, при этом рекомендаций, касающихся условий соглашения, сделано не было.

Сегодня вечером рынки ожидают статистику компании «Baker Hughes». По итогам прошлой недели (по 29 января) число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на шесть, до 295 агрегатов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,2865 рубля. По отношению к последней сделке 4 февраля доллар подешевел на 21,85 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 44,28 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 23,95 копейки и составил 90,0905 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 81 копейку.