Мировые цены на нефть поднимаются, курс доллара к основным мировым валютам растёт

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 ноября опустились на 2,5 миллиона баррелей. API также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 миллиона баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 миллиона баррелей).

Инвесторы также обращают внимание на другие новости из США. Ранее Белый дом заявил, что администрация США взаимодействует с ОПЕК+ на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен. Кроме того, группа сенаторов-демократов ранее направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Рынки также оценивают данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической Минэнерго США. Во вторник ведомство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона, а на будущий год — до 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Сегодня утром курс доллара к основным мировым валютам растёт, рынки продолжают ожидать важную статистику по инфляции в США в октябре, которая может ускориться до нового рекорда, свидетельствуют данные торгов.