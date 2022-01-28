Мировые цены на нефть показывают некоторый рост, рубль встрепенулся

Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают некоторый рост после снижения днём ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, днём ранее нефть подешевела почти на 0,8%, что было связано с заметным укреплением курса доллара. В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Удорожание доллара делает нефть менее доступной при её покупке в другой валюте.

Внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. «Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учётом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями», — считают аналитики «ANZ», которых цитирует газета «Wall Street Journal». Аналитики полагают, что в первом квартале 2022 года рынок останется дефицитным.

Курс доллара США умеренно снижается к большинству мировых валют в пятницу после активного роста накануне, вызванного ожиданиями мартовского повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). При этом американская валюта незначительно дорожает к иене.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 7247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,7303 рубля.