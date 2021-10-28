Мировые цены на нефть продолжают резкое снижение

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают резкое снижение среды на данных о росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром продолжается отрицательная динамика, после того как накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) ранее сообщил об увеличении на 2,3 миллиона.

Кроме того, трейдеры следят за перспективой возобновления ядерных переговоров Ирана со странами Евросоюза. «Дальнейшие поставки могут поступать из Ирана, поскольку возобновление ядерных переговоров между страной и ЕС предполагает возможность того, что он вскоре снова сможет экспортировать нефть», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики CBA.

А в это время курс доллара к другим основным мировым валютам, включая иену, в основном снижается, поскольку инвесторы ожидают публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановительного роста экономики США, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару в то же время сохраняется на уровне предыдущего закрытия.