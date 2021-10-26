Мировые цены на нефть продолжают рост

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на заявлениях ряда членов ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,16% — до 83,89 доллара за баррель. Днём ранее фьючерсы WTI превысили отметку в 85 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Инвесторы во вторник продолжают отыгрывать заявления ряда членов ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, которые в понедельник призвали сохранять осторожность в наращивании добычи нефти, поскольку кризис на рынке, возможно, еще не пройден.

Как пишет 1prime.ru, по словам аналитиков «ANZ», росту цен на «чёрное золото» способствуют сообщения о том, что Евросоюз проведёт переговоры с Ираном в конце этой недели. «Это преддверие более широких переговоров в Вене о том, как возобновить ядерную сделку 2015 года», — цитирует экспертов газета «Wall Street Journal».

Доллар США слабо меняется относительно евро и фунта стерлингов, укрепляется к иене.

В центре внимания рынка на этой неделе заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также Банка Японии, итоги которых будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что ЕЦБ сохранит «голубиный» настрой, а японский ЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики, несмотря на сообщения о том, что он обсуждает сворачивание антикризисной кредитной программы.