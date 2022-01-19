Мировые цены на нефть продолжили рост, а курс рубля продолжает падение

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 миллионов баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 миллион баррелей.

Кроме того, по словам аналитиков «CBA», которые приводит газета «Wall Street Journal», мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Наконец, продолжают поддерживать позитив в котировках и такие новости о диверсионных актах, как 17 января, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании «ADNOC» взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.

Сегодня утром курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после роста в течение трёх предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 5231 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,0397 рубля.