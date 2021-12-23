Мировые цены на нефть продолжили умеренный рост

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, — инвесторы продолжают отыгрывать недельные данные о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря сократились сильнее ожиданий — на 4,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшение показателя только на 2,8 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,6 миллиона баррелей в день. Запасы бензина при этом выросли заметно сильнее прогноза — на 5,5 миллиона баррелей вместо 0,5 миллиона.

«Рост использования нефти, газа и угля для генерации энергии даёт ожидания более низких запасов и более высоких цен в отсутствие высокой добычи», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «IG».

Несколько сдерживает рост котировок ситуация с коронавирусом. Темпы заражения в ряде стран остаются высокими на фоне распространения штамма «омикрон» в мире. В среду власти многомиллионного китайского города Сиань объявили карантин. Некоторое ужесточение ограничений происходит и в ряде стран Европы. Всё это может ударить по нефтяному спросу, опасаются трейдеры.

Курс доллара в четверг утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам на снижении доходности гособлигаций США и преобладании рисковых настроений на рынках, свидетельствуют данные торгов. На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 1896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6063 рубля.