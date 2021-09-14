Мировые цены на нефть растут, а курс доллара снижается к евро

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях относительно её добычи в Ливии и Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Аналитики «ANZ» заявили газете «Wall Street Journal» о том, что протестующие в Ливии закрыли крупнейший нефтяной терминал «Es Sider» через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций, и это скажется на ценах. Как пишет 1prime.ru, кроме того, по их данным, на американский штат Техас надвигается ураган «Николас». «Текущая траектория урагана указывает на то, что нефтеперерабатывающие заводы в Техасе могут выйти из строя», — добавили эксперты.

Сегодня утром курс доллара растёт к иене и снижается к евро перед публикацией порции американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.