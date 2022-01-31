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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 10:30

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит ежемесячно наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

По словам аналитиков «ANZ», которые приводит газета «Wall Street Journal», пока ОПЕК+ изо всех сил пытается увеличить добычу в соответствии с согласованным планом, некоторая напряженность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

Поддержку котировкам оказывает и геополитическая напряженность вокруг Украины. «Теперь, когда нефть стоит 90 долларов, не потребуется много времени, чтобы поднять цены до 100 долларов, и это только усилит глобальный энергетический кризис», — сказали газете аналитики «Oanda».

Сегодня утром курс евро растёт по отношению к доллару, инвесторы ожидают ряд макроэкономических статданных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 2395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,6366 рубля.

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