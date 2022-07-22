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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 10:30

Мировые цены на нефть растут, доллар США дорожает

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%, поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе «Keystone» на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днём ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как сообщает 1prime.ru, объём поставок по трубопроводу «Keystone» североамериканской компании «TC Energy» снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объёме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днём ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.

Аналитики отмечают, что базовые факторы для котировок остаются в целом поддерживающими. Краткосрочные цены находятся выше долгосрочных, что указывает на то, что поставки нефти находятся в дефиците, считает старший рыночный аналитик «Oanda Asia Pacific Pte» Джеффри Халли, которого цитирует агентство «Блумберг». «По этой причине я пока не вижу существенного падения нефтяных цен», — отмечает эксперт.

А в это время доллар США дорожает относительно евро, японской иены и фунта стерлингов в ходе торгов в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,31%.

Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне. По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10.15 мск прибавлял 8 копеек, до 56,73 рубля, евро — 27 копеек, до 57,52 рубля.

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