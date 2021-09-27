Мировые цены на нефть растут, доллар США и евро незначительно снижаются

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром более чем на 1%, при этом стоимость барреля Brent с поставкой в ноябре превысила 79 долларов впервые с 2018 года, благодаря наблюдающемуся росту спроса вкупе с ожиданием отставания предложения, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 1,23%, до 74,89 доллара за баррель. Показатель ранее в ходе торгов превышал 75 долларов за баррель — впервые с 14 июля текущего года.

Рост цен на нефть происходит по мере улучшения перспектив со спросом на сырьё в мире. Кроме того, запасы нефти в мире сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. В том что касается предложения, то страны ОПЕК+, как отмечает агентство Блумберг, ослабляют ограничения на добычу очень медленными темпами, что оказывает давление на предложение на мировом рынке.

«Поддержку росту стоимости нефти по-прежнему оказывают опасения по поводу предложения на энергетических рынках. Спрос выглядит так, как будто он будет выше, чем ожидалось в ближайшем будущем», — считает аналитик «ING» Уоррен Паттерсон, которого цитирует агентство.

Доллар США и евро незначительно снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной на фоне уверенного роста нефтяных котировок.

В это же время доллар практически не меняется по отношению к евро и фунту, умеренно снижается в паре с японской иеной. А курс евро в понедельник утром растёт к доллару на фоне итогов выборов в бундестаг Германии, свидетельствуют данные торгов.