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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 10:30

Мировые цены на нефть растут, доллар США начал торги слабым ростом

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации данных Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, инвесторы обращают внимание на макростатистику. Так, в ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов нефти в США. По оценочным данным института, за неделю по 24 марта запасы снизились на 6,1 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 187 тысяч. Если показатель подтвердит минэнерго страны, это будет самым крупным снижением запасов в этом году, пишет агентство «Bloomberg».

Официальная статистика будет опубликована Управлением энергетической информации, подразделением минэнерго США, в среду вечером. Аналитики прогнозируют рост запасов на 92 тысячи баррелей, в прошлый раз показатель неожиданно вырос на 1,1 миллиона.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,9575 рубля (+5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо расти, евро также незначительно дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,9684 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 6,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 9,18 коп. и составил 83,2918 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 37,45 копейки, евро - на 51,68 копейки.

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