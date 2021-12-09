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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.21 10:30

Мировые цены на нефть растут, инвесторы настроены оптимистично

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы оптимистично настроены по поводу экономики после ослабления опасений по поводу коронавирусного штамма «омикрон», свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке сегодня утром продолжается положительная динамика, поскольку опасения инвесторов по поводу влияния штамма коронавируса «омикрон» на экономику ослабли. А всего с начала недели цена нефти марки Brent выросла на 9%, а WTI — почти на 10%.

Ранее компании «Pfizer» и «BioNTech» заявили, что их первоначальные лабораторные исследования показывают, что третья доза их вакцины повышает защиту от нового штамма. «Это привело к росту цен на нефть марки Brent более чем на 9% за последние два дня, поскольку рынок переоценивает возможное влияние на спрос», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ»

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и слабо дешевеет в паре с иеной. К другим основным мировым валютам доллар торгуется без единой динамики.

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