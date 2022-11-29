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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.22 10:30

Мировые цены на нефть растут, курс доллара снижается к основным мировым валютам

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, рынки оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Как сообщает 1prime.ru, стоимость нефти растёт, пока инвесторы оценивают вероятность сокращения добычи ОПЕК+ в связи со снижением спроса в Китае. В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений. Ранее, 24 ноября, были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

«Существует риск для прогноза спроса в ближайшей перспективе… ОПЕК+, вероятно, будет по-прежнему больше обеспокоена тем, что техническая картина на рынке нефти становится негативной, и это, вероятно, заставит членов ОПЕК отреагировать», — сказала рыночный стратег «Saxo Markets Singapore» Чару Чанана агентству «Bloomberg»

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешёл к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Своё решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, но снижается к юаню: инвалюты торгуются около 61,19 рубля, 63,73 рубля и 8,47 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск снижался на 4 копейки — до 61,19 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,73 рубля, юань повышался на 3 копейки — до 8,47 рубля.

Курс доллара активно снижается к основным мировым валютам утром во вторник после выступлений членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью «Financial Times». «Очень просто сфокусироваться только на хороших новостях, но мы не хотим поддаваться самообману. Цена поспешной остановки слишком высока», - отметила она.

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