Мировые цены на нефть растут, курс рубля пошёл вверх

Нефтяные цены продолжают расти с утра после достижения очередных годовых максимумов накануне на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Как пишет finmarket.ru, накануне Brent обновил рекорд с 11 ноября прошлого года, WTI - с 7 ноября. «Нефть сохраняет импульс к росту благодаря некоторым признакам восстановления китайской экономики», - сказал старший рыночный аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер. В частности, он указал на улучшение показателей промышленного производства и потребительских расходов в прошлом месяце, а также на рост розничных продаж на 4,6% в августе в годовом выражении.

«WTI пытается закрепиться на уровне выше $90 за баррель», - добавил он.

«Наблюдающийся «бычий» тренд, скорее всего, сможет развернуть добыча в странах, не входящих в ОПЕК, особенно добыча сланцевой нефти и газа в США, в ответ на рост цен, - отметил Робби Фрейзер из «Schneider Electric». - Мы видим первые признаки такой динамики, однако, для того чтобы повлиять на рынок, она должна быть сильнее и последовательнее».

По данным Московской биржи, доллар США немного прибавлял в самом начале торгов, рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики в ожидании дополнительных стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,66 рубля (+11,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,03 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,5204 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 2,46 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 4,38 копейки и составил 103,0743 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 12,68 копейки, евро - на 2,02 копейки.