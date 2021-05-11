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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 10:30

Мировые цены на нефть растут, но рубль в начале дня торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на продолжающихся опасениях за спрос в связи с тяжёлой ситуацией коронавирусом в Индии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% — до 67,85 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 64,47 доллара за баррель.

Нефтяной рынок по-прежнему находится под давлением ситуации с коронавирусом в Индии, которая находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля. Опасения вызывает также новый штамм вируса, обнаруженный в Индии.

По мнению аналитиков, эпидемиологическая обстановка, особенно в развивающихся странах, остаётся одним из ключевых факторов для динамики цен на сырьё, а волна опасений за спрос не даёт ценам расти дальше.

«Ключевым компонентом положительной динамики цен на нефть во второй половине года станет то, что страны с развивающимся рынком возьмут ситуацию с COVID-19 под контроль, а международные поездки восстановятся», — отметили аналитики «Oanda», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal».

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с «Colonial Pipeline». Ранее этот крупнейший оператор трубопроводов в США заявил, что отключил некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы. Компания надеется восстановить работу «в значительной степени» к концу недели.

Рубль в начале дня в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.  Сегодняшние торги доллар США начал слабым снижением, евро - незначительным ростом; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине при отсутствии значительных стимулов к движению.

 

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