Мировые цены на нефть растут, рубль не показывает заметной динамики в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках
Мировые цены на нефть растут во вторник утром после падения днём ранее, свидетельствуют данные торгов.
Как пишет 1prime.ru, рынки оценивают важные макроэкономические данные из Китая — одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Так, ВВП страны во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. Аналитики закладывали рост показателя до 7,3%.
«Более слабые, чем ожидалось, макроэкономические данные по Китаю и реакция нефтяного рынка показывают, что основной проблемой для рынка остается спрос», — сказал агентству «Блумберг» глава отдела сырьевой стратегии «ING Groep NV» Уоррен Паттерсон. «Тем не менее, мы сохраняем конструктивный взгляд на рынок, поскольку во втором полугодии баланс нефтяной баланс ухудшится», — заключил эксперт.
По данным Московской биржи, доллар США менялся незначительно на старте торгов во вторник, рубль не показывал заметной динамики в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,05 рубля (+4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 62,33 копейки выше уровня действующего официального курса.
К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,035 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 3,5 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 37,68 копейки и составил 102,4968 рубля.
К официальному курсу американская валюта подорожала на 61,33 копейки, евро - на 84,72 копейки.
Несмотря на сильный спрос на доллар США со стороны компаний и слабость китайской экономики, юань немного укрепился во вторник, после того как центральный банк установил для него более высокий, чем ожидали трейдеры, срединный курс.