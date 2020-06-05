Мировые цены на нефть растут, рубль укрепляется

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы ожидают новой информации о датах встречи представителей стран сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

Агентство «Блумберг» со ссылкой на источник сообщило, что министерская встреча стран ОПЕК+ может состояться в выходные в случае подтверждения достигнутых договоренностей с Ираком. Ранее два источника в делегациях альянса сообщили РИА «Новости», страны ОПЕК+ перенесли дату заседания технического мониторингового комитета на 17 июня, однако относительно общей министерской встречи ясности не было.

«Нефтяной альянс изо всех сил пытается найти консенсус в отношении продления действующих сокращений добычи», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ Research».

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 68,7461 рубля. По отношению к последней сделке 4 июня доллар снизился на 40,64 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 26,90 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 21,47 копейки и составил 78,1678 рубля. Однако к официальному курсу евро подскочил на 84,33 коейки.