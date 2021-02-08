Мировые цены на нефть растут, рубль укрепляется

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на оптимизме вокруг восстановления спроса на рынке. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель впервые с 29 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Улучшение перспектив спроса на «чёрное золото» по мере развертывания вакцин от коронавируса по всему миру подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Всё больше стран утверждают вакцины разных компаний для использования. Участники торгов надеются, что снижение темпов заболеваемости COVID и снятие карантинных ограничений вернут спрос на нефть на уровень до пандемии.

«Фундаментальная картина улучшения спроса и дисциплины на стороне предложения предполагает, что у рынка есть явный потенциал роста», — сказал агентству «Блумберг» старший стратег «CMC Markets» Майкл Мак-Карти.

Говоря про предложение аналитик отмечает строгое исполнение странами ОПЕК+ договоренностей по сокращению добычи. С февраля стартовали договоренности ОПЕК+, согласно которым ряд стран согласился дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,3596 рубля. По отношению к последней сделке 5 февраля доллар подешевел на 28,54 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 75,11 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 42,86 копейки и составил 89,5114 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 37,36 копейки.