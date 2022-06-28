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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 10:30

Мировые цены на нефть растут, рубль укрепляется против евро и доллара

Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром цены на нефть растут в ожидании сокращения предложения на рынке в связи с обсуждением странами «Большой семёрки» (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Но есть также вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.

«Мы считаем, что цены на нефть находятся на бегущем поезде, и ожидаем, что состояние мирового энергоснабжения настолько ограничено, что даже в условиях рецессии цены на нефть могут оставаться высокими», — приводит агентство «Франс Пресс» слова аналитиков сырьевых товаров из TD «Securities».

Как сообщает Московская биржа, сегодня утром курс доллара на открытии торгов во вторник снижается на 2,5 копейки, до 53,36 рубля, евро — на 26,5 копейки, до 56,03 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно укрепляется к евро, но дешевеет к японской иене. Эксперты отмечают, что валютный рынок может быть подвержен волатильности на этой неделе, поскольку фондовые менеджеры ребалансируют свои портфели в преддверии завершения II квартала и первого полугодия в четверг.

Курс евро снижается по отношению к доллару в ожидании выхода данных о росте инфляции и ухудшении доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

А в это время Банк России сообщил, что 30 июня презентует модернизированную 100-рублевую банкноту.

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