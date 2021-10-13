Мировые цены на нефть символически снижаются

Мировые цены на нефть в среду утром символически снижаются на новостях о возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что делает возможным дополнительный приток на рынок этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

«В отчёте «Блумберга» говорится, что переговоры могут начаться уже на этой неделе», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики «OANDA».

Как пишет 1prime.ru, по словам экспертов, если после нескольких недель переговоров будет достигнут прогресс, переподписание договора США с Ираном, касающегося разработок в области ядерной энергии, может привести к падению цены на нефть марки Brent примерно до 70 долларов за баррель.

Сегодня утром курс доллара к другим основным мировым валютам снижается, в то время как инвесторы ожидают публикацию данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.