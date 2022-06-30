Мировые цены на нефть слабо растут, курс рубля показывает значительный рост

Мировые цены на нефть утром в четверг слабо растут на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, сегодня утром стоимость нефти слабо растёт на опасениях частичного дефицита этого вида сырья. так, рынки продолжают реагировать на объявление стран «Большой семерки» (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырьё не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнёрами, или ниже.

Кроме того, по данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 415,6 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом «DailyFX», ожидали снижения запасов только на 0,6 миллиона баррелей. «Уровень запасных мощностей очень низок, спрос всё ещё восстанавливается», — в свою очередь также отмечает ван Бёрден.

При этом немного сдерживает рост цен на «чёрное золото» те же данные, но о добыче. Минэнерго США также сообщило, что за неделю добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.

Как сообщает Московская биржа, рубль перешёл к резкому укреплению против доллара и усилил рост к евро после старта торгов: доллар торгуется около 52 рублей, евро ушёл ниже 54,55 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.15 мск снижается на 1,24 рубля, до 52,00 рублей, евро — на 1,74 рубля, снижаясь до 54,26 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии. Накануне доллар подорожал на 0,8% относительно евро, на 0,5% в паре с фунтом и на 0,3% к иене.

Курс евро в четверг утром увеличивается по отношению к доллару на данных о замедлении годовой инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. В четверг инвесторы также находятся в ожидании статданных по рынку труда в Германии. Аналитики полагают, что безработица в стране в июне сохранилась на уровне в 5%.