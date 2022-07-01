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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.22 10:30

Мировые цены на нефть слабо растут, курс рубля продолжил снижение

Нефтяные цены опускаются сегодня, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Как пишет finmarket.ru, статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

«Очевидно, что в данный момент направление цен на нефть определяют макроэкономические новости, - отмечает аналитик «ING Groep NV» в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит «Bloomberg». - Однако ситуация с предложением на рынке остаётся напряженной, и это будет сдерживать снижение цен».

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тысяч баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но дешевеет в паре с иеной.

Статданные, опубликованные накануне, показали снижение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и эти статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл, участвовавший на этой неделе в мероприятии форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтра, заявил, что экономика США имеет хорошие позиции, чтобы справиться с ужесточением денежно-кредитной политики, и центробанк ожидает, что она продолжит расти, однако гарантий «мягкой посадки» дать не может.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на открытии торгов в пятницу растёт на 17 копеек, до 51,62 рубля, евро — на 51 копейку, до 54,2 рубля.

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