Мировые цены на нефть снижаются на 2% в пятницу утром на статистике об увеличении её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные инвесторы в утром 21 января продолжают оценивать статистику по запасам нефти в США от Минэнерго страны.

Как пишет 1prime.ru, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 января, выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 413,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона баррелей.

«Тем не менее, нефть может вырасти в цене в ближайшее время, несмотря на неожиданный рост запасов в США, поскольку мировой рынок остаётся напряженным», — сказали газете «Wall Street Journal» аналитики «Oanda».

Сегодня утром курс доллара снижается к другим основным мировым валютам после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 3524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,8739 рубля.