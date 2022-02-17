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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 10:30

Мировые цены на нефть снижаются, курс доллара движется без единой динамики

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке «чёрного золота» на фоне успешного продвижения переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

По словам аналитиков «Rystad Energy», которые приводит газета «Wall Street Journal», позитивные сдвиги в этих переговорах обеспечивают столь необходимое облегчение мировых цен на нефть, поскольку возможность её новых поставок сокращает дисбаланс спроса и предложения.

«Хотя сделка ещё не заключена, цены снижались на новостях о прогрессе и широком консенсусе в переговорах, поскольку это в конечном итоге может привести к добавлению на рынок 900 тысяч баррелей нефти в день к декабрю», — добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры оценивают данные о росте запасов нефти в США за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 411,5 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя на 1,6 миллиона баррелей.

Курс доллара в четверг движется без единой динамики по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают протокол ФРС США и статистику по стране, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 5768 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6789 рубля.

 

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