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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 10:30

Мировые цены на нефть снижаются, курс рубля следует за ними

Нефтяные котировки снижаются сегодня, инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+.

Как сообщает finmarket.ru, рынок ждёт итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США наращивать производство сильнее. Однако министры могут также обсудить небольшое повышение уровня, считают аналитики «Phillip Securities Research».

Между тем рынок сохраняет беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста в будущем. Многие эксперты прогнозируют наступление рецессии, что может привести к падению спроса на нефть. На прошлой неделе стало известно, что ВВП США во втором квартале снизился на 0,9%, тогда как аналитики ожидали роста. Показатель падает второй квартал подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

В это же время индекс активности промышленного сектора в Китае, одном из крупнейших потребителей нефти, в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире. «Сохраняющееся беспокойство по поводу замедления экономического роста продолжает подогревать медвежьи настроения на рынке (нефти)», - отметил аналитик «FXTM» Люкман Отунуга.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, снижается в понедельник утром, трейдеры ожидают менее агрессивной политики Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро стабилен к доллару США, фунт стерлингов слабо растёт, в то время как иена уверенно дорожает.

Рынок пересматривает свои прогнозы относительно дальнейшей траектории ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, пишет «Trading Economics». На прошлой неделе свежие статистические данные указали на снижение объема ВВП США по итогам второго квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии.

Данные о ВВП были опубликованы на следующий день после того, как Федрезерв повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания. В ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал о том, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть замедлены в случае ослабления американской экономики.

В то же время спрос на евро может вырасти на фоне ожиданий трейдеров ускорения ужесточения монетарной политики в еврозоне.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро — около 63,60 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск растёт на 77 копеек, до 62,39 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 63,54 рубля.

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