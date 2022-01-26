Мировые цены на нефть снижаются на фоне общего пессимизма на фондовых рынках

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне общего пессимизма на фондовых рынках в преддверии результатов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, в центре внимания инвесторов находятся результаты заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор сообщит о скором ужесточении монетарной политики.

«Нефть падает в начале торгов на фоне слабости фондовых рынков на фоне опасений повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «Rystad Energy».

Снижению цен на «чёрное золото» также способствуют данные от Американского института нефти по недельным запасам в США. Так, за неделю, завершившуюся 21 января, показатель снизился на 0,87 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,4 миллиона.

Курс доллара в среду утром растёт по отношению к иене.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 78,7191 рубля.