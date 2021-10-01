Мировые цены на нефть снижаются, рубль проседает

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром в ожидании нового заседания альянса ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,27%, до 74,84 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании заседания альянса ОПЕК+, запланированного на 4 октября.

По словам аналитиков «ANZ Research», которые приводит газета «Wall Street Journal», предстоящая в ближайший понедельник встреча ОПЕК+ будет иметь решающее значение для направления движения цен на нефть на следующей неделе.

Торги на Московской бирже сегодня утром доллар США и евро начали умеренным ростом, рубль проседает к бивалютной корзине под давлением завершения налоговых выплат сентября. Курс евро снижается по отношению к доллару в преддверии выхода ряда макроэкономической статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.