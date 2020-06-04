Мировые цены на нефть снижаются, рубль реагирует ослаблением курса

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются на неоднозначных новостях о предстоящем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов июньское заседание ОПЕК+. Изначально встречу альянса планировалось провести 9-10 июня, но затем ОПЕК+ начала обсуждать перенос заседания на 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого решения. Однако в среду появилась информация, что встреча ОПЕК+ 4 июня может не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.

«Рынок взглянул на это и отметил, что заключение новой сделки становится всё сложнее», — цитирует агентство «Рейтер» главу отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклана Шо.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. По данным СМИ, ОПЕК+ рассматривает возможность продления действующих сокращений добычи нефти на один-три месяца.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 68,9092 рубля. По отношению к последней сделке 3 июня доллар вырос на 24,42 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 56,79 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 6,90 копейки и составил 77,2290 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 60,48 копейки.