Мировые цены на нефть тянут рубль за собой

Мировые котировки нефти сегодня утром падают примерно на 2%, трейдеры обеспокоены по поводу баланса спроса и предложения на рынке из-за ситуации по коронавирусу в США перед возможным увеличением добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

На торгах отражается заявление властей штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, музеев, зоопарков, развлекательных центров, а также о том, что бары и рестораны будут работать только на вынос. Калифорния — самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 миллионов человек.

«С учётом ослабленных ограничений в Калифорнии картина складывается такая, что июль может быть даже более тяжёлым месяцем для нефти, чем ожидалось, с учетом ещё большего количества проблем для спроса из-за связанной с пандемией неопределенности», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного стратега «AxiCorp» Стивена Иннеса.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за сутки выявлено 215 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и общее число превысило 12,7 миллиона. Университет Джонса Хопкинса вместе с этим сообщает уже о 13 миллионах случаев заражения в мире.

Опасения по спросу накладываются на ожидания по возможному росту добычи ОПЕК+. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,8930 рубля. По отношению к последней сделке 13 июля доллар снизился на 7,70 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 14,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 8,23 копейки и составил 80,4252 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 33,15 копейки.